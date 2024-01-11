«Наш флаг означает смерть» закрыли после второго сезона

Онлайн-кинотеатр Max решил не продлевать комедийный сериал «Наш флаг означает смерть» на третий сезон.

Шоураннером выступал Дэвид Дженкинс, а исполнительным продюсером был Тайка Вайтити. Последний, кстати, исполнил одну из главных ролей вместе с Ризом Дарби.

В центре сюжета аристократ, который проникся романтикой пиратства, собрал команду и отправился с горем пополам грабить суда.

У сериала впечатляющие 94% свежести по мнению критиков на сайте Rotten Tomatoes. Обычные зрители оценили шоу всего на 1% меньше.