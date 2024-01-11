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    «Наш флаг означает смерть» закрыли после второго сезона

    11 января 2024
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    11.01.2024
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    «Наш флаг означает смерть закрыли по

    Онлайн-кинотеатр Max решил не продлевать комедийный сериал «Наш флаг означает смерть» на третий сезон.

    Шоураннером выступал Дэвид Дженкинс, а исполнительным продюсером был Тайка Вайтити. Последний, кстати, исполнил одну из главных ролей вместе с Ризом Дарби.

    В центре сюжета аристократ, который проникся романтикой пиратства, собрал команду и отправился с горем пополам грабить суда.

    У сериала впечатляющие 94% свежести по мнению критиков на сайте Rotten Tomatoes. Обычные зрители оценили шоу всего на 1% меньше.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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