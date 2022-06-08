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    Новости

    Научно-фантастический сериал «Полусвет» Джей Джей Абрамса отменили

    8 июня 2022
    08.06.2022
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    1 минута на чтение
    Научно-фантастический сериал «Полусвет» Джей Джей Абрамса отменили

    По данным издания Variety, Warner Bros. Discovery отказалась от научно-фантастического сериала «Полусвет» (Demimonde в оригинале) Джей Джей Абрамса для HBO.

    Его заказали еще в 2018 году, когда HBO выиграл в торгах против Apple. Но проект оказался под угрозой после слияния Discovery и Warner Bros.

    «Полусвет» подразумевался как крупнобюджетный сериал. Шоу отменили даже с учетом того, что для него уже нашли шоураннеров, а в апреле 2022 года назначили основной актерский состав.

    Все изменилось в мае, когда генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав решил тщательно изучить сделку конгломерата с продюсерской студией Bad Robot, которая принадлежит Джей Джей Абрамсу.

    Для самого Абрамса «Полусвет» мог стать первой сценарной работой со времен «Грани» от Fox, которая выходила с 2008 по 2013 год.

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