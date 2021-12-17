«Не бойся»: трейлер сюрреалистичного стоп-моушн сериала «Дом»

Netflix опубликовал трейлер сюрреалистичного стоп-моушн сериала «Дом». Это анимационная антология из трёх историй, которые разворачиваются вокруг дома.

Проект описывается как «эксцентричная мрачная комедия о доме и трех сюрреалистических историях о людях, которые в нем проживали».

Первый эпизод разворачивается в 19 веке и повествует о бедном человеке по имени Раймонд, который встречает доброго гражданина, обещающего вернуть успех его семье. Второй происходит в наше время, когда распродажу отремонтированного дома прерывают гости и навсегда его меняют. А третий расскажет о юной девушке по имени Роза из мрачного будущего, которая борется изо всех сил, чтобы отремонтировать разрушенный дом.

Проектом занимаются бельгийская пара Эмма де Сваеф и Марк Роэлс, обладательница премии BAFTA Палома Баэза и режиссер Ники Линдрот фон Бар, которые уже давно работают над авторской стоп-моушн анимацией.

Все эпизоды выйдут 14 января.