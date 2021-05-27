«Не хочешь вернуться?» — новый трейлер «Круиза по джунглям»

Disney представила второй трейлер приключенческой комедии «Круиз по джунглям» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях.
По сюжету исследовательница дикой природы Лили Хоутон отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное древо, обладающее магическими свойствами. А сопровождать ее вызвались ее брат Макгрегор и бесстрашный капитан Фрэнк.
Режиссером выступает Жауме Кольет-Серра, работавший над фильмами вроде «Неизвестный» и «Воздушный маршал».
Премьера в России состоится 29 июля.
Трейлер
Постер
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Редактор
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