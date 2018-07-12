Несколько часов назад в инстаграме актёра Нейтана Филлиона, знаменитого по роли капитана Рейнольдса в «Светлячке» и Ричарда Касла в одноимённом сериале, появилось занятное изображение. Слева мы видим популярного рэпера Дрейка, а справа — в описании к фотографии — слова «Sic Parvis Magna» («Великое начинается с малого»). И дата — 16 июля.

Фанаты Uncharted сложили два и два, ожидая, что уже через несколько дней станут известны новые подробности об экранизации по выдающемуся творению Naughty Dog. В котором главного героя зовут Натан (Нейтан) Дрейк, а выражение Sic Parvis Magna написано на кольце английского мореплавателя Френсиса Дрейка, якобы предка героя.

Интересно, кого именно сыграет в фильме по Uncharted Нейтан Филлион. Известно, что роль молодого Дрейка в творении Шона Леви (снимал «Живую сталь» и продюсировал «Прибытие») исполнит звезда нового «Человека-паука» Том Холланд.

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