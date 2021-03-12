Нет, рекламные вставки в «ВандеВижне» не связаны с Камнями бесконечности

Режиссер «ВандыВижна» Мэтт Шакман в одном из интервью рассказал, для чего в сериале нужны были рекламные вставки.

Как оказалось, никакого сакрального смысла в них нет.

Не хочу портить чьи-либо невероятные теории, потому что я видел несколько удивительных предположений. Но это был один из способов раскрыть историю Ванды. Тостеры Stark, часы Strücker, принадлежности для ванной от Hydra и так далее. Они работали тематически. Акула и бедный ребенок на необитаемом острове, например.

По словам Шакмана, простор для интерпретаций есть, но в рекламе снимались одни и те же люди по конкретной причине.