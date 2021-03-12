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    Нет, рекламные вставки в «ВандеВижне» не связаны с Камнями бесконечности

    12 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    12.03.2021
    1047
    0 минут на чтение
    Нет, рекламные вставки в «ВандеВижне» не связаны с Камнями бесконечности 1

    Режиссер «ВандыВижна» Мэтт Шакман в одном из интервью рассказал, для чего в сериале нужны были рекламные вставки.

    Как оказалось, никакого сакрального смысла в них нет.

    Не хочу портить чьи-либо невероятные теории, потому что я видел несколько удивительных предположений. Но это был один из способов раскрыть историю Ванды. Тостеры Stark, часы Strücker, принадлежности для ванной от Hydra и так далее. Они работали тематически. Акула и бедный ребенок на необитаемом острове, например.

    По словам Шакмана, простор для интерпретаций есть, но в рекламе снимались одни и те же люди по конкретной причине.

    Ванда просто решила, что этих двух прекрасных горожан нужно постоянно снимать в рекламе. Не более того. Так что ничего общего с Камнями бесконечности здесь нет.

    Нет, рекламные вставки в «ВандеВижне» не связаны с Камнями бесконечности

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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