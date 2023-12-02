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    Новости

    «Нет войны кровавей, чем война между драконами» — первый тизер второго сезона «Дома дракона»

    2 декабря 2023
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    02.12.2023
    127
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    HBO Max опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона».

    На посту шоураннера остался Райан Кондал, а его коллега Мигель Сапочник в 2022 году покинул проект. Писатель Джордж Мартин вновь выступил консультантом.

    Главные роли исполнят Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Рис Иванс и не только.

    Премьера состоится летом 2024 года — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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