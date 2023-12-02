«Нет войны кровавей, чем война между драконами» — первый тизер второго сезона «Дома дракона»

HBO Max опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона спин-оффа «Игры престолов» под названием «Дом дракона».

На посту шоураннера остался Райан Кондал, а его коллега Мигель Сапочник в 2022 году покинул проект. Писатель Джордж Мартин вновь выступил консультантом.

Главные роли исполнят Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Рис Иванс и не только.

Премьера состоится летом 2024 года — точной даты пока нет.