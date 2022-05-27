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    Новости

    Netflix больше не открывается в России без VPN

    27 мая 2022
    27.05.2022
    457
    0 минут на чтение
    Netflix больше не открывается из России без VPN 1

    Сегодня ночью пользователи сети обратили внимание, что в России больше не получается открыть Netflix без включенного VPN.

    Онлайн-кинотеатр не работает как на ПК через браузер, так и в приложениях на смартфонах и телевизорах.

    В первом случае вылетает ошибка «Недоступно», а в остальных — «Проблема с подключением к Netflix. Пожалуйста, попробуйте позже».

    Сам сервис никак не прокомментировал ситуацию. Возможно, это просто ошибка. Но с VPN стриминг запускается без проблем.

    При этом четвертый сезон «Очень странных дел» сегодня вышел в оригинальной озвучке с русскими и украинскими субтитрами.

    Netflix больше не открывается из России без VPN

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    Редактор
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