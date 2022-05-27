Netflix больше не открывается в России без VPN

Сегодня ночью пользователи сети обратили внимание, что в России больше не получается открыть Netflix без включенного VPN.
Онлайн-кинотеатр не работает как на ПК через браузер, так и в приложениях на смартфонах и телевизорах.
В первом случае вылетает ошибка «Недоступно», а в остальных — «Проблема с подключением к Netflix. Пожалуйста, попробуйте позже».
Сам сервис никак не прокомментировал ситуацию. Возможно, это просто ошибка. Но с VPN стриминг запускается без проблем.
При этом четвертый сезон «Очень странных дел» сегодня вышел в оригинальной озвучке с русскими и украинскими субтитрами.
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Редактор
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