Netflix больше не открывается в России без VPN

Сегодня ночью пользователи сети обратили внимание, что в России больше не получается открыть Netflix без включенного VPN.

Онлайн-кинотеатр не работает как на ПК через браузер, так и в приложениях на смартфонах и телевизорах.

В первом случае вылетает ошибка «Недоступно», а в остальных — «Проблема с подключением к Netflix. Пожалуйста, попробуйте позже».

Сам сервис никак не прокомментировал ситуацию. Возможно, это просто ошибка. Но с VPN стриминг запускается без проблем.

При этом четвертый сезон «Очень странных дел» сегодня вышел в оригинальной озвучке с русскими и украинскими субтитрами.