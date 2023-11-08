Netflix будет выпускать меньше фильмов и делать упор на качестве

Глава подразделения по производству кино Netflix Скотт Стубер рассказал, что онлайн-кинотеатр хочет сфокусироваться на качестве контента, а не его количестве.
По его словам, теперь стриминговый сервис рассчитывает выпускать 25-30 картин в год вместо привычных 50.
Стубер отметил, что раньше бизнес-модель компания была с упором на количество, потому что в сравнении с другими киностудиями она была относительно новой.
Сейчас мы не пытаемся достичь большого количества релизов. Мы хотим выпуска то, о чем сможем говорит так: «Вот лучшая романтическая комедия, а вот лучший триллер».
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