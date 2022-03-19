Netflix экранизирует комикс «Безнадёжный» Марка Уэйда

The Hollywood Reporter сообщает, что Netflix совместно с издательством Boom! анонсировали сериал по мотивам комикса «Безнадёжный» (Irredeemable) и его спин-оффу «Неподкупный» (Incorruptible).

Он объединит две серии комиксов в один проект. Сценарий напишет Кемп Пауэрс, известный как соавтор сценария и сорежиссёр оскароносного анимационного фильма Pixar «Душа».

Комиксы выходили с 2009 по 2012 год и были очень успешны. «Безнадёжный» рассказывает о том, как величайший герой Земли Плутонианин теряет рассудок и устраивает геноцид человечества, превращаясь в массового убийцу. По сюжету спин-оффа «Неподкупный» суперзлодей Макс Дэмедж решает перейти на сторону добра, чтобы остановить Плутонианина.

Продюсировать адаптацию будут Джеймс Сэмюэл, режиссёр вестерна Netflix «Тем больнее падать», Шон Картер (также известный как Jay-Z) и Джеймс Ласситер, последние двое продюсировали фильм Сэмюэля.