Netflix хочет свои версии «Звездных войн» и «Гарри Поттера»

Вице-президент Netflix Мэттью Танелл в одном из интервью рассказал, что онлайн-кинотеатр хочет обзавестись собственными версиями «Звездных войн» или «Гарри Поттера».

К такой стратегии компания обратилась на фоне потери подписчиков и нескольких серий увольнений.

И мы очень усердно работаем над их созданием. Но такие <глобальные проекты> не строятся за одну ночь.

В качестве примера Netflix приводит «Очень странные дела» как главный хит стримингового сервиса. Спин-офф сериала уже находится в работе, пусть и на ранней стадии.

Онлайн-кинотеатр собирается расширять и другие своих франшизы, включая «Ведьмака», «Энолу Холмс», «Достать ножи» и «Серого человека».

При этом компания прекрасно осознает, что далеко не каждую историю можно раздуть до размеров целой франшизы.