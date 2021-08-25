Netflix купил российский сериал в духе «Очень странных дел» и «Грани»

Российский сценарист Александр Поляков рассказал, что Netflix купил у него права на сериал, над которым он сейчас работает, — сумма сделки не уточняется.

В центре сюжета будет тайная организация в России, которая занимается спасением мира от всевозможных катастроф с помощью какого-то оригинального способа перемещения во времени. Сам автор описывает проект как смесь «Очень странных дел» и «Грани».

Причем главную роль он написал под конкретного актера — Олега Прудиуса, известного по «Прослушке» и «Джону Уику 2». Также в шоу должен сняться Джеки Ву из «Мумии: Гробница императора Драконов».

Режиссера пока не выбрали, но это точно будет американец. Постановкой трюков займется Джей Джей Перри, работавший над «Царем скорпионов» и другими фильмами. А полноценное производство начнется летом 2022 года.

Стриминговый сервис приобрел права не только на первые 12 эпизодов, но и на всю вселенную сериала.