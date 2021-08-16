Netflix объявил актерский состав «Ведьмака: Истоки крови»

Netflix объявил актеров, которые присоединились к касту приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови». Похоже, антагонистом действительно будет Эредин, король Дикой Охоты.
- Миррен Мак — Мервин;
- Ленни Генри — Балор;
- Джейкоб Коллинс-Леви — Эредин;
- Лиззи Аннис — Закаре;
- Хью Новелли — Брат Смерти;
- Франческа Миллс — Мельдоф;
- Эми Мюррей — Фенрик;
- Натаниэль Кертис — Брайан;
- Зак Уайат — Синдрил;
- Дилан Моран — Утрок.
Также стало известно, что постановщиками сериала выступят Сара О’Горман («Проклятая») и Вики Джуисон («Близко»).
Когда выйдет «Ведьмак: Истоки крови», неизвестно.
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