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    Новости

    Netflix объявил актерский состав «Ведьмака: Истоки крови»

    16 августа 2021
    16.08.2021
    2602
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    Netflix объявил актеров, которые присоединились к касту приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Истоки крови». Похоже, антагонистом действительно будет Эредин, король Дикой Охоты.

    • Миррен Мак — Мервин;
    • Ленни Генри — Балор;
    • Джейкоб Коллинс-Леви — Эредин;
    • Лиззи Аннис — Закаре;
    • Хью Новелли — Брат Смерти;
    • Франческа Миллс — Мельдоф;
    • Эми Мюррей — Фенрик;
    • Натаниэль Кертис — Брайан;
    • Зак Уайат — Синдрил;
    • Дилан Моран — Утрок.

    Также стало известно, что постановщиками сериала выступят Сара О’Горман («Проклятая») и Вики Джуисон («Близко»).

    Когда выйдет «Ведьмак: Истоки крови», неизвестно.

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