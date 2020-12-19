Netflix показал неудачные дубли со съемок «Ведьмака»

Netflix в рамках рождественской акции опубликовал небольшой ролик с неудачными дублями со съемок первого сезона «Ведьмака».

Актеры дурачатся, забывают и путают реплики, а в конце видео Плотва обделалась, тем самым запоров кадр.

Новые материалы будут выкладывать до 21 декабря, а их содержание определяют сами фанаты путем голосования — на выбор либо что-то конкретное, либо сюрприз.

Прежде Netflix поделился несколькими кадрами второго сезона с клинками и ведьмачьими медальонами, фотосетом с Лютиком и роликом о монстрах

Новый сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году — точная дата не называется.