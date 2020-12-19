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    Новости

    Netflix показал неудачные дубли со съемок «Ведьмака»

    19 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    19.12.2020
    1225
    0 минут на чтение
    Плотва

    Netflix в рамках рождественской акции опубликовал небольшой ролик с неудачными дублями со съемок первого сезона «Ведьмака».

    Актеры дурачатся, забывают и путают реплики, а в конце видео Плотва обделалась, тем самым запоров кадр.

    Новые материалы будут выкладывать до 21 декабря, а их содержание определяют сами фанаты путем голосования — на выбор либо что-то конкретное, либо сюрприз.

    Прежде Netflix поделился несколькими кадрами второго сезона с клинками и ведьмачьими медальонами, фотосетом с Лютиком и роликом о монстрах

    Новый сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году — точная дата не называется.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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