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    Netflix показал трейлер адаптации «Клуба Винкс». Но вам его лучше не видеть

    10 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    10.12.2020
    2215
    0 минут на чтение
    Трейлер 1

    Netflix опубликовал тизер-трейлер адаптации «Клуба Винкс», получившей название «Судьба: Сага клуба Винкс».

    Если вы не знакомы с оригиналом, здорово! В противном случае вам будет трудно смириться с увиденным в ролике. Мы вас предупредили.

    По сюжету пяти юным феям, которые учатся в школе волшебниц «Алфея», предстоит овладеть магией и сразиться с опасными монстрами. Без любви и соперничества дело тоже не обойдется.

    «Судьба: Сага клуба Винкс» выйдет 22 января.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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