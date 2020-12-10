Netflix показал трейлер адаптации «Клуба Винкс». Но вам его лучше не видеть

Netflix опубликовал тизер-трейлер адаптации «Клуба Винкс», получившей название «Судьба: Сага клуба Винкс».
Если вы не знакомы с оригиналом, здорово! В противном случае вам будет трудно смириться с увиденным в ролике. Мы вас предупредили.
По сюжету пяти юным феям, которые учатся в школе волшебниц «Алфея», предстоит овладеть магией и сразиться с опасными монстрами. Без любви и соперничества дело тоже не обойдется.
«Судьба: Сага клуба Винкс» выйдет 22 января.
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Редактор
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