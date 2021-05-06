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    Новости

    Netflix работает над адаптацией комикса «Волшебный порядок» Марка Миллара

    6 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    06.05.2021
    698
    0 минут на чтение
    Netflix работает над адаптацией комикса «Волшебный порядок» Марка Миллара

    Netflix наконец-то запустил в работу адаптацию комикса Марка Миллара под названием «Волшебный порядок» (в оригинале — The Magic Order).

    Увы, подробностей о проекте пока нет, потому что он на ранней стадии производства.

    Вместе с этим автор комиксов объявил, что осенью выйдут второй и третий тома «Волшебного порядка» — их нарисуют Стюарт Иммонен (Nextwave) и Джиджи Кавенаго.

    Кроме того, Миллар работает над шпионским лайв-экшен сериалом, который будет отличаться от Kingsman. По его словам, это может быть его самой большой франшизой, которую он когда-либо создавал.

    Также стало известно, что аниме-адаптация «Суперворов» от Netflix выйдет до конца 2021 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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