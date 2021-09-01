Netflix работает над экранизацией «Телефона мистера Харригана» Стивена Кинга

Продюсеры Райан Мерфи и Джейсон Блу работают над киноадаптацией рассказали «Телефон мистера Харригана» Стивена Кинга для Netflix.

Джон Ли Хэнкок, снявший «Дьявола в деталях», выступит режиссером и сценаристом картины.

Это будет четвертый проект Netflix по мотивам произведений Стивена Кинга после «Игры Джеральда», «1922» и «В высокой траве».

В центре сюжета будет американский подросток, которого нанял к себе в качестве чтеца мультимиллионер Харриган. После того, как его работодатель умер, главный герой решил положить в гроб айфон. И, как оказалось, так можно общаться со своим другом из могилы!

Съемки начнутся в октябре 2021 года в США. Когда выйдет фильм, неизвестно.