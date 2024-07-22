Netflix разрабатывает около 80 мобильных игр

Генеральный директор Netflix Грегори Питерс рассказал, что в разработке у компании около 80 мобильных игр для своей платформы.
С июля стриминговый сервис планирует выйти на стабильный график релизов: каждый месяц будет выходить как минимум одна игра.
Быстрее всего компания разрабатывает «интерактивные повествовательные игры». Судя по всему, имеются в виду визуальные новеллы.
Впрочем, Netflix занимается созданием проектов и других жанров, которые будут выходить в ближайшие кварталы и годы.
С момента, как онлайн-кинотеатр взялся за производство игр три года назад, вовлеченность пользователей превзошла ожидания компании.
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