Netflix разрабатывает около 80 мобильных игр

Генеральный директор Netflix Грегори Питерс рассказал, что в разработке у компании около 80 мобильных игр для своей платформы.

С июля стриминговый сервис планирует выйти на стабильный график релизов: каждый месяц будет выходить как минимум одна игра.

Быстрее всего компания разрабатывает «интерактивные повествовательные игры». Судя по всему, имеются в виду визуальные новеллы.

Впрочем, Netflix занимается созданием проектов и других жанров, которые будут выходить в ближайшие кварталы и годы.

С момента, как онлайн-кинотеатр взялся за производство игр три года назад, вовлеченность пользователей превзошла ожидания компании.