Netflix снимет фильмы по циклу «Наследники богов» Рика Риордана

Рик Риордан объявил на своем сайте, что Netflix работает над серией фильмов по мотивам его цикла «Наследники богов».
По его словам, производство стартовало прошлой осенью. Увы, писатель не стал раскрывать подробности о проекте.
Цикл «Наследники богов» состоит из трех романов: «Красная пирамида», «Огненный трон» и «Тень змея».
В центре сюжета Картер и Сейди Кейн, которые узнают, что в их жилах течет кровь египетских богов — Гора и Исиды. Более того, их предками были Нармер и Рамзес Великий, а они сами — самые могущественные маги за тысячи лет.
Напомним, сейчас Disney занимается адаптацией другой серии книг Рика Риордана — «Перси Джексон и Олимпийцы».
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Дмитрий Кинский | 09.06.2020
Ему не понравились сценарии фильмов.
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