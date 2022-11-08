Netflix выпустит фильм и анимационный сериал по Gears of War

Netflix в честь 16-летия серии Gears of War объявил, что выпустит художественный фильм и анимационный сериал во франшизе при участии студии-разработчика The Coalition.
По данным The Hoolywood Reporter, стриминговый сервис долгие месяцы вел переговоры о покупке прав в конкурентной среде.
У онлайн-кинотеатра большие планы на вселенную Gears of War. И если фильм и сериал окажутся успешными, он запустит в производство еще больше проектов.
Пока что ни за одним из них не закреплены продюсеры и режиссеры. Когда стартует производство, тоже неизвестно.
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