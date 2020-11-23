Netflix задал «Ведьмаку» рождественское настроение

Netflix опубликовал рождественский трейлер первого сезона «Ведьмака», в котором добавила праздничные атрибуты вроде снега, гирлянд и оленьих рожек.
Когда вы еще увидите, как Геральт из Ривии кромсает врагов налево и направо под задорную музыку? К тому же он явно не в восторге от приближающихся зимних праздников.
Напомним, сейчас идут съемки второго сезона «Ведьмака» — он выйдет в 2021 году. А до конца 2020-го нас ждет аниме «Кошмар волка» про молодого Весемира.
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Авторы «Ведьмака» продолжили съемки второго сезона
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У него пока нет даты выхода.
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