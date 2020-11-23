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    Новости

    Netflix задал «Ведьмаку» рождественское настроение

    23 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    23.11.2020
    301
    0 минут на чтение
    Netflix задал «Ведьмаку» рождественское настроение

    Netflix опубликовал рождественский трейлер первого сезона «Ведьмака», в котором добавила праздничные атрибуты вроде снега, гирлянд и оленьих рожек.

    Когда вы еще увидите, как Геральт из Ривии кромсает врагов налево и направо под задорную музыку? К тому же он явно не в восторге от приближающихся зимних праздников.

    Напомним, сейчас идут съемки второго сезона «Ведьмака» — он выйдет в 2021 году. А до конца 2020-го нас ждет аниме «Кошмар волка» про молодого Весемира.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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