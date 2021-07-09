Netflix закрыл «Проклятую» после первого сезона

По данным Deadline, Netflix по-тихому отменил «Проклятую» (в оригинале Cursed) после первого сезона — это адаптация иллюстрированного романа Тома Уилера и художника Фрэнка Миллера, переосмысляющего легенду о короле Артуре.
Напомним, по сюжету Нимуэ, будущая Владычица озера, встречает Артура и отправляется вместе с ним на поиски легендарного меча Экскалибура, чтобы отомстить Красным Паладинам, уничтожившим ее родную деревню. Но без помощи Мерлина они не обойдутся.
Главную героиню сыграла Кэтрин Лэнгфорд из «13 причин почему», а Артура — Девон Террелл из «Офелия».
Первый сезон «Проклятой» прохладно встретили как критики, так и обычные зрители — на Metacritic у сериала 59 баллов.
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