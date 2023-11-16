Netflix закрыл сериал «Тень и кость» после двух сезонов

Netflix объявил о закрытии фэнтезийного сериала «Тень и кость» по мотивам книжной серии Ли Бардуго после двух сезонов.
Компания не уточнила причину. Но, как отмечает THR, та посчитала, что длительные перерывы между сезонами могут сказаться на интересе зрителей.
Из-за прошедших забастовок в Голливуде сериал вряд ли бы вернулся на экраны раньше конца 2024-го или начала 2025 года.
Кроме того, по данным издания, второй сезон «Тени и кости» не продемонстрировал существенного увеличения аудитории фэнтези-шоу.
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Можете представить, какая получилась каша из десятка с лишним сюжетных линий.
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