    3
    Новости

    Netflix закрыл сериал «Тень и кость» после двух сезонов

    16 ноября 2023
    Фото аватара
    16.11.2023
    549
    0 минут на чтение
    Netflix закрыл сериал «Тень и кость» после двух сезонов

    Netflix объявил о закрытии фэнтезийного сериала «Тень и кость» по мотивам книжной серии Ли Бардуго после двух сезонов.

    Компания не уточнила причину. Но, как отмечает THR, та посчитала, что длительные перерывы между сезонами могут сказаться на интересе зрителей.

    Из-за прошедших забастовок в Голливуде сериал вряд ли бы вернулся на экраны раньше конца 2024-го или начала 2025 года.

    Кроме того, по данным издания, второй сезон «Тени и кости» не продемонстрировал существенного увеличения аудитории фэнтези-шоу.

    Читайте также

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 4

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу

     Ана-Теодора Куркина |  29.03.2023 |  9745

    Можете представить, какая получилась каша из десятка с лишним сюжетных линий.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Царство падальщиков»: сериал о выживании на неукротимой планете безумия 1
    0
    35
    «Царство падальщиков»: сериал о выживании на неукротимой планете безумия

    Настоящее пиршество для любителей необычных инопланетных тварей, научно-фантастических ужасов и французской психоделии.

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 12
    0
    6646
    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии

    Поклонникам Средиземья тут интересны разве что картинки. Зато прибыло в полку хороших карточных стратегий.

    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера 4
    0
    49545
    «Локи», 2-й сезон: финал 14-летней истории трикстера

    Рассказываем, как Локи начал бороться за право писать собственный сюжет и что из этого получилось.

    Абелот, Королева Звёзд: правда ли в «Звёздные войны» вернётся страшная злодейка? 9
    0
    79160
    Абелот, Королева Звёзд: правда ли в «Звёздные войны» вернётся страшная злодейка?

    Что может означать концовка «Асоки», кто такая Абелот и при чём тут Шми Скайуокер

    Обзор «Капитана Марвел 2». Вселенная Мстителей срочно нуждается в передышке! 7
    0
    106355
    Обзор «Капитана Марвел 2». Вселенная Мстителей срочно нуждается в передышке!

    Продюсеры Marvel так испугались зрителей, что саботировали собственный фильм. Кажется, всем пора друг от друга отдохнуть.

    Обзор The Invincible: космический атомпанк по повести Станислава Лема 2
    0
    120149
    Обзор The Invincible: космический атомпанк по повести Станислава Лема

    Как сюжет книги 1964 года смотрится в игре года 2023-го.

    The Amazing Digital Circus: этот мультик свёл интернет с ума 11
    0
    165183
    «Удивительный цифровой цирк»: этот мультик свёл интернет с ума

    Сериала ещё нет, а у него уже огромный фэндом.

    Обзор Alan Wake 2. Самый прекрасный кошмар
    0
    191256
    Обзор Alan Wake 2. Самый прекрасный кошмар

    Вторая часть приключений писателя Алана Уэйка оказалась смелым, ярким и талантливым высказыванием студии Remedy. Но всё ещё не идеальным.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить