Netflix закрыл сериал «Тень и кость» после двух сезонов

Netflix объявил о закрытии фэнтезийного сериала «Тень и кость» по мотивам книжной серии Ли Бардуго после двух сезонов.

Компания не уточнила причину. Но, как отмечает THR, та посчитала, что длительные перерывы между сезонами могут сказаться на интересе зрителей.

Из-за прошедших забастовок в Голливуде сериал вряд ли бы вернулся на экраны раньше конца 2024-го или начала 2025 года.

Кроме того, по данным издания, второй сезон «Тени и кости» не продемонстрировал существенного увеличения аудитории фэнтези-шоу.