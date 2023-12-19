НФ-сериал «Маяк 23» продлили на второй сезон

Кабельная сеть MGM+ продлила научно-фантастический сериал «Маяк 23» по мотивам рассказов Хью Хоуи на второй сезон.
Действие разворачивается XXIII веке, а в центре сюжета смотритель маяка на краю вселенной Халан, к котором попадает таинственная девушка по имени Астер.
Второй сезон «Маяка 23» отсняли сразу после первого, поэтому вряд ли придется долго ждать выхода продолжения.
В России сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Амедиатека» и «Кинопоиск» (с подпиской «Плюс с Амедиатекой»).
Напомним, ранее в 2023 году вышел успешный сериал «Бункер», в основу которого лег роман того же Хью Хоуи.
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