НФ-сериал «Маяк 23» продлили на второй сезон

Кабельная сеть MGM+ продлила научно-фантастический сериал «Маяк 23» по мотивам рассказов Хью Хоуи на второй сезон.

Действие разворачивается XXIII веке, а в центре сюжета смотритель маяка на краю вселенной Халан, к котором попадает таинственная девушка по имени Астер.

Второй сезон «Маяка 23» отсняли сразу после первого, поэтому вряд ли придется долго ждать выхода продолжения.

В России сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Амедиатека» и «Кинопоиск» (с подпиской «Плюс с Амедиатекой»).

Напомним, ранее в 2023 году вышел успешный сериал «Бункер», в основу которого лег роман того же Хью Хоуи.