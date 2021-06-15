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    Новости | Фан

    Никакого орального секса! DC запретила авторам «Харли Квинн» показывать сцену с Бэтменом и Женщиной-кошкой

    15 июня 2021
    15.06.2021
    1537
    2 минуты на чтение
    Никакого орального секса! DC попросила авторов «Харли Квинн» вырезать подобную сцену с Бэтменом и Женщиной-кошкой

    В середине июня в соцсетях обратили внимание на материал Variety о новой волне супергеройских сериалов, включая «ВандаВижен», «Академию Амбрелла» и «Харли Квинн». Создатели последнего рассказали, что им нравится работать с суперзлодеями, потому что это развязывает авторам руки. И они привели очень неожиданный пример, когда из-за требований DC пришлось что-то вырезать — речь идёт о сцене орального секса между Бэтменом и Женщиной-кошкой в третьем сезоне.

    Прекрасный пример [подобных ограничений] — третий сезон «Харли», когда мы добавили сцену куннилингуса между Бэтменом и Женщиной-кошкой. И DC такие: «Вы не можете этого сделать. Вы совершенно точно не можете этого сделать. Герои таким не занимаются». Мы уточнили: «Вы хотите сказать, что герои — просто самовлюблённые любовники?». На что они ответили: «Нет, мы продаём игрушки с героями. Тяжело будет продать игрушку Бэтмена, который кому-то делал куннилингус».

    Джастин Халперн, шоураннер «Харли Квинн»

    Разумеется, эта часть интервью стала сенсацией. Читатели и зрители вспомнили, например, как Бэтмен занимался сексом с Бэтгёрл в анимационной адаптации «Убийственной шутки».

    DC: «Герои этим не занимаются». Также DC: … 

    И вот почему герои Marvel круче. Быть не может, чтобы Халк не доставил удовольствия хотя бы одной из этих дамочек

    Герои не занимаются сексом? Неудивительно, почему Бэтмен такой злой постоянно

    Кто-то вспомнил ещё один эпизод из комиксов — выпуск Avengers #71:

    Ещё не поздно воссоздать эту сцену в «Человек-муравей и Оса: Квантумания»?

     

    Селина Кайл не выйдет замуж за человека, который не делает кунилингус

    Бэтмен начинает, что не даёт тебе закончить [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]

    Тогда объясните, почему маска Бэтмена не закрывает нижнюю часть лица [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]

    А вот как отреагировали некоторые мужчины-знаменитости. Например, Кори Балрог, гейм-директор God of War:

    Я не герой [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]

    А вот слова Ифи Нвадиве, актёра, комика и разработчика настольных игр.

    Вы правы, DC, герои этим не занимаются. Легенды занимаются. [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]

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