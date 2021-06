Никакого орального секса! DC запретила авторам «Харли Квинн» показывать сцену с Бэтменом и Женщиной-кошкой

В середине июня в соцсетях обратили внимание на материал Variety о новой волне супергеройских сериалов, включая «ВандаВижен», «Академию Амбрелла» и «Харли Квинн». Создатели последнего рассказали, что им нравится работать с суперзлодеями, потому что это развязывает авторам руки. И они привели очень неожиданный пример, когда из-за требований DC пришлось что-то вырезать — речь идёт о сцене орального секса между Бэтменом и Женщиной-кошкой в третьем сезоне.

Прекрасный пример [подобных ограничений] — третий сезон «Харли», когда мы добавили сцену куннилингуса между Бэтменом и Женщиной-кошкой. И DC такие: «Вы не можете этого сделать. Вы совершенно точно не можете этого сделать. Герои таким не занимаются». Мы уточнили: «Вы хотите сказать, что герои — просто самовлюблённые любовники?». На что они ответили: «Нет, мы продаём игрушки с героями. Тяжело будет продать игрушку Бэтмена, который кому-то делал куннилингус». Джастин Халперн, шоураннер «Харли Квинн»

Разумеется, эта часть интервью стала сенсацией. Читатели и зрители вспомнили, например, как Бэтмен занимался сексом с Бэтгёрл в анимационной адаптации «Убийственной шутки».

DC: «Герои этим не занимаются». Также DC: …

And that’s why Marvel heroes are superior. No way Hulk didn’t tongue down at least one of these chicks…#HulkSmashPuss#HulkPleasesVaginas#ActualComicBookSceneFromAHulkBook pic.twitter.com/acVrCIVDY2 — Jeremy Paul (@JeremyPaulSays) June 14, 2021

И вот почему герои Marvel круче. Быть не может, чтобы Халк не доставил удовольствия хотя бы одной из этих дамочек

Heroes don‘t have sex?! No wonder why Batman is always pissed — Kaizer (@Kaizerqn) June 14, 2021

Герои не занимаются сексом? Неудивительно, почему Бэтмен такой злой постоянно

Кто-то вспомнил ещё один эпизод из комиксов — выпуск Avengers #71:

Is it too late to recreate this scene in Ant-Man and the Wasp: Quantumania? pic.twitter.com/l1jPz8k7Bz — Sal Buscema Punch Enthusiast (@JasonWW3) June 14, 2021

Ещё не поздно воссоздать эту сцену в «Человек-муравей и Оса: Квантумания»?

В сценарии Моррисона Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth есть такие слова: " …Бэтмен – боязливый, запуганный мальчик, научившийся внушать ужас ценой собственной человечности. Он совершенно не способен на сексуальные отношения любого рода. https://t.co/7Oc4So8UjG — Elea (@Elea34412891) June 14, 2021

Selina Kyle wouldn't marry a man who didn't go down on her. Fact. https://t.co/za2shmnZd3 — Greg Miller (@GameOverGreggy) June 14, 2021

Селина Кайл не выйдет замуж за человека, который не делает кунилингус

Batman Begins, but he doesn’t let you finish. https://t.co/fcs1gZqH2d — Kristen Bartlett (@kristencheeks) June 14, 2021

Бэтмен начинает, что не даёт тебе закончить [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]

Then explain why the mask doesn’t cover the bottom half of his face https://t.co/I9M7NgvQiH — Mohanad Elshieky (@MohanadElshieky) June 14, 2021

Тогда объясните, почему маска Бэтмена не закрывает нижнюю часть лица [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]

А вот как отреагировали некоторые мужчины-знаменитости. Например, Кори Балрог, гейм-директор God of War:

I am not a hero. https://t.co/A9OZIuTYvn — cory balrog 🖖 (@corybarlog) June 14, 2021

Я не герой [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]

А вот слова Ифи Нвадиве, актёра, комика и разработчика настольных игр.

Вы правы, DC, герои этим не занимаются. Легенды занимаются. [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]