Никакого орального секса! DC запретила авторам «Харли Квинн» показывать сцену с Бэтменом и Женщиной-кошкой

В середине июня в соцсетях обратили внимание на материал Variety о новой волне супергеройских сериалов, включая «ВандаВижен», «Академию Амбрелла» и «Харли Квинн». Создатели последнего рассказали, что им нравится работать с суперзлодеями, потому что это развязывает авторам руки. И они привели очень неожиданный пример, когда из-за требований DC пришлось что-то вырезать — речь идёт о сцене орального секса между Бэтменом и Женщиной-кошкой в третьем сезоне.
Прекрасный пример [подобных ограничений] — третий сезон «Харли», когда мы добавили сцену куннилингуса между Бэтменом и Женщиной-кошкой. И DC такие: «Вы не можете этого сделать. Вы совершенно точно не можете этого сделать. Герои таким не занимаются». Мы уточнили: «Вы хотите сказать, что герои — просто самовлюблённые любовники?». На что они ответили: «Нет, мы продаём игрушки с героями. Тяжело будет продать игрушку Бэтмена, который кому-то делал куннилингус».
Джастин Халперн, шоураннер «Харли Квинн»
Разумеется, эта часть интервью стала сенсацией. Читатели и зрители вспомнили, например, как Бэтмен занимался сексом с Бэтгёрл в анимационной адаптации «Убийственной шутки».
DC: «Heros don’t do that.»
Also DC:#ReleaseTheOralCut#RealHerosEatPussypic.twitter.com/63tfXdgBFW
— Zack Brangen💀🍓 (@ZBrag101) June 14, 2021
DC: «Герои этим не занимаются». Также DC: …
And that’s why Marvel heroes are superior. No way Hulk didn’t tongue down at least one of these chicks…#HulkSmashPuss#HulkPleasesVaginas#ActualComicBookSceneFromAHulkBook pic.twitter.com/acVrCIVDY2
— Jeremy Paul (@JeremyPaulSays) June 14, 2021
И вот почему герои Marvel круче. Быть не может, чтобы Халк не доставил удовольствия хотя бы одной из этих дамочек
Heroes don‘t have sex?! No wonder why Batman is always pissed
— Kaizer (@Kaizerqn) June 14, 2021
Герои не занимаются сексом? Неудивительно, почему Бэтмен такой злой постоянно
Кто-то вспомнил ещё один эпизод из комиксов — выпуск Avengers #71:
Is it too late to recreate this scene in Ant-Man and the Wasp: Quantumania? pic.twitter.com/l1jPz8k7Bz
— Sal Buscema Punch Enthusiast (@JasonWW3) June 14, 2021
Ещё не поздно воссоздать эту сцену в «Человек-муравей и Оса: Квантумания»?
В сценарии Моррисона Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth есть такие слова: " …Бэтмен – боязливый, запуганный мальчик, научившийся внушать ужас ценой собственной человечности. Он совершенно не способен на сексуальные отношения любого рода. https://t.co/7Oc4So8UjG
— Elea (@Elea34412891) June 14, 2021
Selina Kyle wouldn't marry a man who didn't go down on her.
Fact. https://t.co/za2shmnZd3
— Greg Miller (@GameOverGreggy) June 14, 2021
Селина Кайл не выйдет замуж за человека, который не делает кунилингус
Batman Begins, but he doesn’t let you finish. https://t.co/fcs1gZqH2d
— Kristen Bartlett (@kristencheeks) June 14, 2021
Бэтмен начинает, что не даёт тебе закончить [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]
Then explain why the mask doesn’t cover the bottom half of his face https://t.co/I9M7NgvQiH
— Mohanad Elshieky (@MohanadElshieky) June 14, 2021
Тогда объясните, почему маска Бэтмена не закрывает нижнюю часть лица [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]
А вот как отреагировали некоторые мужчины-знаменитости. Например, Кори Балрог, гейм-директор God of War:
I am not a hero. https://t.co/A9OZIuTYvn
— cory balrog 🖖 (@corybarlog) June 14, 2021
Я не герой [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]
А вот слова Ифи Нвадиве, актёра, комика и разработчика настольных игр.
You're right, DC.
Heroes don't eat pussy, legends do. https://t.co/RJ7VhBkvRp
— IFY (@IfyNwadiwe) June 14, 2021
Вы правы, DC, герои этим не занимаются. Легенды занимаются. [DC попросили убрать сцену орального секса из третьего сезона «Харли Квинн». Почему? Герои этого не делают]
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