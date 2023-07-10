«Никакого Воланда не существует» — новый трейлер «Мастера и Маргариты»

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер фильма «Мастер и Маргарита», который прежде назывался «Воланд».
А вместе с этим стала известна дата выхода в российском прокате — 25 января 2024 года.
Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»)
Режиссером выступает Михаил Локшин, снявший «Серебряные коньки». А сценарий написал его коллега — Роман Кантор.
Изначально фильм должны были выпустить 1 января 2023-го, но ленту отложили из-за отставания в графике производства.
Трейлер
Постер
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