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    «Никакого Воланда не существует» — новый трейлер «Мастера и Маргариты»

    10 июля 2023
    Фото аватара
    10.07.2023
    1012
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    «Никакого Воланда не существует» — новый трейлер «Мастера и Маргариты»

    Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер фильма «Мастер и Маргарита», который прежде назывался «Воланд».

    А вместе с этим стала известна дата выхода в российском прокате — 25 января 2024 года.

    Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»)

    Режиссером выступает Михаил Локшин, снявший «Серебряные коньки». А сценарий написал его коллега — Роман Кантор.

    Изначально фильм должны были выпустить 1 января 2023-го, но ленту отложили из-за отставания в графике производства.

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