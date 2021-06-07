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    Никакой обнажёнки! Зрители запустили петицию о поддержке целомудрия во «Властелине колец» от Amazon

    7 июня 2021
    07.06.2021
    4043
    1 минута на чтение
    Никакой обнажёнки! Зрители запустили петицию о целомудрии в сериале «Властелин колец» от Amazon

    В сети набирает популярность новая петиция. На этот раз обеспокоенные поклонники книг и фильмов «Властелин колец» начали подписывать обращение за авторством аккаунта Cathoholic Memes из США о недопустимости обнажёнки в предстоящем сериале от Amazon.

    В тексте петиции авторы говорят, что работа Толкина была полна христианского символизма.

    Он был набожным католиком, и его память не должна омрачаться даже частичной наготой. Произведения Толкина всегда были нацелены на семейную аудиторию. Помните об этом!

    Автор запустил петицию ещё четыре месяца назад, но «завирусилась» она только недавно — на момент написания заметки её подписали около 35 тысяч человек. Правда, «Католические мемы» схватились поздновато — ещё осенью 2020-го СМИ рассказывали, что авторы сериала наняли координатора интимных сцен, а в описании вакансий для актёров указывалось, что в некоторых сценах нужно раздеваться.

    В апреле министр экономического развития и туризма Новой Зеландии упомянул, что Amazon намерен вложить в производство нескольких сезонов сериала 465 миллионов долларов, включая установку декораций и пересъёмки. Руководство отсмотрело отснятые эпизоды и осталось недовольно некоторыми линиями и персонажами — так, съёмки покинул актёр Том Бадж («Сбой», «Тихий океан», «Утопия»). Авторы сериала косвенно подтвердили огромные траты.

    По всей видимости, сериал выйдет не раньше 2022 года. В первом сезоне будет восемь эпизодов. Некоторые из них поставит режиссёр «Ведьмака».

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