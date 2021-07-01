Нико Паркер сыграет дочку Джоэла в сериале по The Last of Us

К актерскому составу сериала по The Last of Us присоединилась Нико Паркер, известная по «Дамбо» и «Третьему дню».
Ей досталась роль дочери Джоэла по имени Сара, которая погибла из-за военного во время вспышки вируса.
Напомним, режиссером первых эпизодов выступит Кантемир Балагов («Дылда»). На должности шоураннера Крэйг Мазин, работавший над «Чернобылем». А творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн будет исполнительным продюсером.
Главных героев в сериале сыграют звезда «Мандалорца» Педро Паскаль и Белла Рамзи из «Игры престолов».
У The Last of Us пока нет даты выхода.
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Она присоединилась к Педро Паскалю (Джоэл), Бэлле Рамзи (Элли) и Гэбриелу Луне (Томми).
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Редактор
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