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    Новости

    Нико Паркер сыграет дочку Джоэла в сериале по The Last of Us

    1 июля 2021
    01.07.2021
    759
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    К актерскому составу сериала по The Last of Us присоединилась Нико Паркер, известная по «Дамбо» и «Третьему дню».

    Ей досталась роль дочери Джоэла по имени Сара, которая погибла из-за военного во время вспышки вируса.

    Напомним, режиссером первых эпизодов выступит Кантемир Балагов («Дылда»). На должности шоураннера Крэйг Мазин, работавший над «Чернобылем». А творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн будет исполнительным продюсером.

    Главных героев в сериале сыграют звезда «Мандалорца» Педро Паскаль и Белла Рамзи из «Игры престолов».

    У The Last of Us пока нет даты выхода.

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    Она присоединилась к Педро Паскалю (Джоэл), Бэлле Рамзи (Элли) и Гэбриелу Луне (Томми).

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