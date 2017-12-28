Режиссёр Нил Бломкамп опубликовал у себя в инстаграме два новых концепт-арта к его отменённому фильму «Чужой». Постановщик когда-то планировал поставить фильм по этой вселенной, но с лета оценивает шансы примерно так: «Я думаю, что проект окончательно мёртв».

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Всё дело в том, что Бломкамп вынашивал идею своего фильма после выхода «Прометея» от Ридли Скотта, создателя вселенной. Он планировал снять продолжение «Чужих» Джеймса Кэмерона, игнорируя события 3 и 4 части, и позвать актрису Сигурни Уивер. Однако «Прометей» оказался весьма прибыльным фильмом, он собрал более 400 миллионов при производственном бюджете в 125 миллионов. Поэтому студия Fox дала «добро» на съёмки продолжения, а вот Бломкамп со своими задумками остался не у дел.

Ещё летом этого года Ридли Скотт говорил, что «фильм Бломкампа вряд ли увидит свет», ведь у него не было даже сценария (хотя Бломкамп и Уивер утверждали обратное). Скотт сейчас увлечён «Прометеем» и «Заветом», однако сборы последнего вряд ли можно назвать прибыльными. При бюджете в 90 миллионов долларов (для рейтинга R это большие деньги) он собрал лишь 240. Помним, что кинотеатры забирают половину выручки и на выходе получаем неоправданные ожидания студии.

Если верить слухам, то производство следующего фильма по франшизе сейчас приостановлено (хотя препродакшен должен был начаться этой осенью). А после покупки Fox компанией Disney планы могут измениться кардинально. Неизвестно, увидим ли мы теперь вообще «Чужих» в любом виде на экранах.

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