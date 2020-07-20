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    Нил Гейман: у второго сезона «Благих знамений» большие шансы на существование

    20 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    20.07.2020
    1909
    1 минута на чтение
    Нил Гейман: у второго сезона «Благих знамений» большие шансы на существование 1

    Нил Гейман в интервью Digital Spy рассказал, что авторы адаптации «Благих знамений» хотели бы сделать продолжение. Но сейчас из-за пандемии с этим большие трудности.

    Я думаю, что у <второго сезона «Благих знамений»> большие шансы на существование. Не то чтобы никто не хотел снять продолжение. Нам просто нужно выяснить, как и когда это можно сделать. Сейчас много «если», нужно разобраться во всем. Плюс, в мире сейчас бушует коронавирус. Никто не знает, как в таких условиях снимать большие проекты. Есть проблемы, которые никто из нас не знает, как решить. <…> Знаю, что я не единственный человек, который хочет видеть больше Кроули и Азирафеля.

    Также Гейман отметил, что не против вернуться к «Доктору Кто» и написать для сериала с Джоди Уиттакер новый эпизод. Напомним, именно он выступил автором «Жены Доктора» и «Серебряного кошмара».

    Все, что касается «Доктора Кто», лишь вопрос времени. Мне нравится «Доктор Кто», и Джоди Уиттакер — невероятный Доктор. С одной стороны, я бы с удовольствием написал для нее серию. А с другой, то же самое я хотел во времена Питера Капальди, но так этого и не сделал, потому что работал тогда над «Благими знамениями». Не буду загадывать. Если получится, напишу сценарий для Джоди. А если не для Джоди, то для следующего Доктора.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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