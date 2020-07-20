Нил Гейман: у второго сезона «Благих знамений» большие шансы на существование

Нил Гейман в интервью Digital Spy рассказал, что авторы адаптации «Благих знамений» хотели бы сделать продолжение. Но сейчас из-за пандемии с этим большие трудности.

Я думаю, что у <второго сезона «Благих знамений»> большие шансы на существование. Не то чтобы никто не хотел снять продолжение. Нам просто нужно выяснить, как и когда это можно сделать. Сейчас много «если», нужно разобраться во всем. Плюс, в мире сейчас бушует коронавирус. Никто не знает, как в таких условиях снимать большие проекты. Есть проблемы, которые никто из нас не знает, как решить. <…> Знаю, что я не единственный человек, который хочет видеть больше Кроули и Азирафеля.

Также Гейман отметил, что не против вернуться к «Доктору Кто» и написать для сериала с Джоди Уиттакер новый эпизод. Напомним, именно он выступил автором «Жены Доктора» и «Серебряного кошмара».