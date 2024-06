Nintendo анонсировала новую The Legend of Zelda. В ней мы будем играть за Зельду!

Nintendo в рамках презентации Nintendo Direct 2024 анонсировала адвенчуру The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom в духе Link’s Awakening.

Игрокам предстоит взять на себя роль Зельды (наконец-то!), чтобы объединиться с феей и спасти Линка и весь Хайрул.

Зельда будет использовать различную магию: например, создавать водяные блоки и предметы, чтобы добираться до труднодоступных мест, или склонять на свою сторону врагов.

Релиз состоится 26 сентября на Nintendo Switch.