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    Nintendo не против сделать Зельду главной героиней The Legend of Zelda

    12 мая 2023
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    12.05.2023
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    Nintendo не против сделать

    Продюсер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Эйдзи Аонума рассказал, что Nintendo не против сделать Зельду игровым персонажем, но для этого нужно геймплейное обоснования.

    На данный момент Nintendo вообще не представляет, какой будет следующая часть, поэтому и конкретных планов на саму Зельду тоже нет.

    Если у нас будет какая-то идея, которая лучше сработает с Зельдой в качестве главной героини, то мы обязательно попробуем ее реализовать. Но мы пока не знаем, каким будет геймплей в следующей части. Поэтому и про Зельду ничего не можем сказать.

    Релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom состоялся 12 мая на Nintendo Switch.

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     Дмитрий Кинский |  11.05.2023 |  4

    Релиз состоится 12 мая.

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    Редактор
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