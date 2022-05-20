Норман Ридус: сиквел Death Stranding уже в разработке

Звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус, сыгравший Сэма Портера-Бриджеса в Death Stranding, подтвердил в одном из интервью, что разработка продолжения стартовала.
По его словам, первая часть наделала шума и получила множество наград, поэтому Kojima Productions взялась за сиквел.
Актер подчеркнул, что съемки для игры только начались. А учитывая, что при создании оригинальной Death Stranding на это ушло около двух-трех лет, вряд ли релиз проекта состоится в ближайшие годы.
При этом неоднократно сообщалось, что студия работает сразу над несколькими играми. Также инсайдеры рассказывали о партнерстве Хидео Кодзимы с Microsoft для проекта с упором на облачные технологии.
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