Новая экранизация Resident Evil получила официальное название

Стало известно официальное название нового фильма по «Обители зла» — «Обитель зла: добро пожаловать в Раккун-Сити (Resident Evil: Welcome to Raccoon City)». Режиссер и сценарист Йоханнес Робертс раскрыл эту информацию в интервью IGN на онлайн-мероприятии SXSW.

По его словам, фильм адаптирует первые две игры серии Resident Evil. Как и в оригинальной игре, действие фильма «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» развернётся в 1998 году и расскажет о городе в осаде зараженных зомби. В фильме будут представлены главные герои обеих игр, включая Криса и Клэр Редфилд, Джилл Валентайн и Леона С. Кеннеди. Из игры в фильм практически в точности перекочевали особняк семьи Спенсеров из первой части, и полицейское управление Раккун-Сити из второй части игры. События фильма будут ограничены одной ночью.

«Что мне понравилось в играх, так это то, что они были просто чертовски страшными, и я очень хотел это [передать]. Та атмосфера — дождь, постоянно темно, жутко. Раккун-Сити — это своего рода гнилой персонаж в фильме и такая же атмосфера в играх, которые я хотел добавить в [фильм]».

Более того, Робертс поделился, что черпал вдохновение из фильмов Джона Карпентера «Нападение на 13-й участок (1976)» и «Туман (1980)» для создания атмосферы осады в «Добро пожаловать в Раккун-Сити».

Съёмки фильма уже завершены. «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» выйдет в кинотеатрах 3 сентября 2021 года.

В ролях: Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Кая Скоделарио (Клэр Редфилд), Эван Джогиа (Леон Скотт Кеннеди), Робби Амелл (Крис Редфилд), Том Хоппер (Альберт Вескер) и Нил МакДонаф (Уильям Биркин).