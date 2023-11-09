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    Новости

    «Новая эмоция, вау» — первый тизер-трейлер «Головоломки 2»

    9 ноября 2023
    Фото аватара
    09.11.2023
    179
    0 минут на чтение
    «Новая эмоция, вау» — первый тизер-трейлер «Головоломки 2»

    Pixar опубликовала первый тизер-трейлер своего нового мультфильма — сиквела «Головоломки».

    По сюжету эмоциональный офис Райли внезапно переделали на фоне взросления главной героини. Кроме того, у нее в голове появилась новая эмоция — Тревога.

    Это будет режиссерский дебют Келси Манна, который работал над «Вперед» и «Хорошим динозавром».

    Премьера состоится 14 июня 2024 года.

    Тизер-трейлер

    Постер

    «Новая эмоция, вау» — первый тизер-трейлер «Головоломки 2» 1
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    Редактор
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