«Новая эмоция, вау» — первый тизер-трейлер «Головоломки 2»

Pixar опубликовала первый тизер-трейлер своего нового мультфильма — сиквела «Головоломки».
По сюжету эмоциональный офис Райли внезапно переделали на фоне взросления главной героини. Кроме того, у нее в голове появилась новая эмоция — Тревога.
Это будет режиссерский дебют Келси Манна, который работал над «Вперед» и «Хорошим динозавром».
Премьера состоится 14 июня 2024 года.
Тизер-трейлер
Постер
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