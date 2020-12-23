Новая игра от создателя Silent Hill и Gravity Rush вновь будет хоррором

Создатель Silent Hill и Gravity Rush Кейитиро Тояма в интервью IGN поделился подробностями дебютной игры своей компании Bokeh Game Studio.

Геймдизайнер описывает проект как приключенческую экшен-игру с проработанным миром и элементами хоррора.

Игра по большей части ориентирована на ужасы. Однако мы сосредоточены на том, чтобы сделать нечто большее, чем просто хардкорную хоррор-игру.

Разработчики в первую очередь ориентируются на ПК. Тем не менее релиз на консолях у студии тоже есть в планах.

Сейчас команда занимается прототипом, проект на ранней стадии производства. Предположительно, работа займет около трех лет.

По словам Тоямы, сначала Bokeh Game собиралась заняться небольшими мобильными играми, однако genDESIGN Фумито Уэды вдохновила его взять за более амбициозный проект.