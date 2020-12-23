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    Новости

    Новая игра от создателя Silent Hill и Gravity Rush вновь будет хоррором

    23 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    23.12.2020
    443
    0 минут на чтение
    Новая игра от создателя Silent Hill и Gravity Rush вновь будет хоррором

    Создатель Silent Hill и Gravity Rush Кейитиро Тояма в интервью IGN поделился подробностями дебютной игры своей компании Bokeh Game Studio.

    Геймдизайнер описывает проект как приключенческую экшен-игру с проработанным миром и элементами хоррора.

    Игра по большей части ориентирована на ужасы. Однако мы сосредоточены на том, чтобы сделать нечто большее, чем просто хардкорную хоррор-игру.

    Разработчики в первую очередь ориентируются на ПК. Тем не менее релиз на консолях у студии тоже есть в планах.

    Сейчас команда занимается прототипом, проект на ранней стадии производства. Предположительно, работа займет около трех лет.

    По словам Тоямы, сначала Bokeh Game собиралась заняться небольшими мобильными играми, однако genDESIGN Фумито Уэды вдохновила его взять за более амбициозный проект.

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    Она уже работает над дебютным проектом.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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