Новая книга по «Ведьмаку» выйдет в Польше в 2024 году

Недавно Анджей Сапковский рассказал, что работает над новой книгой в серии «Ведьмак», а теперь объявил окно выхода следующей части.

Роман должен выйти в Польше в конце 2024 года. А на международном рынке книга появится только в 2025-м.

При этом писатель пока не готов раскрыть каких-либо подробностей о безымянном романе. Годами ранее Сапковский говорил, что не хочет делать прямое продолжение, а вот условный спин-офф — можно было бы.

Последняя книга по «Ведьмаку» под названием «Сезон гроз» вышла в 2013 году. Ее действие разворачивалось в том же временном промежутке, что и сборник «Последнее желание».