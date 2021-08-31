Новая «Техасская резня бензопилой» выйдет сразу на Netflix

Netflix приобрел права на международный показ в своем стриминговом сервисе новой части «Техасской резни бензопилой», за производство которой отвечает студия Legendary Pictures.
Фильм будет продолжением оригинальной ленты 1974 года, после событий которой никто не видел маньяка по кличке Кожаное лицо.
Постановкой занимается Дэвид Блу Гарсиа, работавший над фильмом ужасов «Бладфест». А главные роли исполняют Элси Фишер («Восьмой класс»), Сара Яркин («Ешь, мозги, люби»), Джейкоб Латимор («Бегущий в лабиринте») и Мо Данфорд («Викинги»).
Ранее Netflix и Legendary сотрудничали, чтобы выпустить «Энолу Холмс» с Милли Бобби Браун, а сейчас они работают вместе над сиквелом фильма.
У «Техасской резни бензопилой» пока нет точной даты выхода.
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