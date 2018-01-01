Новогодние пожелания нашим читателям!

Леди и джентльмены, девчонки и мальчишки, эльфы, тролли, хоббиты, хемули, хатифнатты и все-все-все! Наша планета завершила очередной виток вокруг своей звезды, и хотя в масштабах Вселенной это не очень заметное событие, для нас, обитателей Земли, оно что-то да значит. Так что сегодня наши редакторы и авторы хотят от всей души поздравить вас и пожелать… а, впрочем, читайте сами!

Что ещё пожелать самым лучшим читателям? Во-первых, спасибо, что были с нами в 2017 году, и надеемся, что новый год будет не менее интересным. Во-вторых, желаю, чтобы ваша жизнь была фантастически интересной, а самые скучные и обыденные моменты помогала раскрасить интересная фантастика!

Хочется пожелать всем поменьше спойлеров, побольше хороших фильмов, книг и игр, нетривиальных сюжетных поворотов, Тессеракт, волшебную палочку, Сильмарилл, Кольцо Всевластья, световой меч, Экскалибур, ручного дракона, сундук из Груши разумной и Выручай-комнату. Ну или хотя бы спокойствия и удачи. Да пребудет с вами Сила в новом году!

В первую очередь хочется процитировать критика Антуана Эго из «Рататуя» и попросить у нового года для себя и всех вас немножечко перспективы. Вот уж точно не помешает. Еще полезно не терять внутреннего ребенка, не скатываться в снобизм, не забывать, что ты не самый умный, и любить, любить и любить. Любить близких, работу, увлечения, хорошие и даже плохие фильмы. Собственно, вот вам вполне себе формула счастья. Дарю. Пользуйтесь.

Дорогие друзья. 2017 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас… так, стоп, кто подсунул мне текст с новогодним поздравлением президента РФ? Переснимаем, перерисовываем!

Друзья, я хочу поздравить вас с наступающими праздниками и пожелать, чтобы все, что вы себе запланировали и пожелали, сбылось и вы смогли заняться тем, что давно откладывали на потом, а потом все не спешило наступать. Делайте предложения, играйте свадьбы, открывайте первую страницу «Войны и мира», включайте первую серию «Ходячих мертвецов», приступайте к прослушиванию всей дискографии Ричи Блэкмора — живите сейчас, наслаждайтесь каждым днем, каждым мигом, берите от жизни лучшее и, конечно же, продолжайте читать «Мир фантастики». А мы непременно расскажем, на что следует обратить внимание в следующем году.

Счастья вам, здоровья и благополучия. С праздником! С новым, 2018 годом!

Всем, наверно, знакома ситуация, когда тебе очень-очень хочется чего-то конкретного, и ты даже разместил пожелание во всех виш-листах, но друзья и родственники, как назло, дарят совсем другие вещи. И желают традиционных счастья-здоровья-удачи, а не выиграть, например, чемпионат мира по HearthStone, или сгонять на ComicCon в Сан-Диего, или получить автограф Джорджа Мартина (с пожеланием здоровья, хорошей свадьбы… хм, не будем об это)). Именно поэтому в праздничные дни я люблю доставать из кармана универсальную формулировку: пусть у вас сбудется то, что вы сами себе желаете! Причем сбудется в хорошем смысле, именно так, как надо (а то вон есть артефакт «обезьянья лапа», так он все желания исполняет, но максимально дурацким образом. Так вот, не надо нам этого артефакта в наступающем году).

А еще — пусть в вашей жизни будет как можно больше вещей, которые радуют. Просто, незамутненно радуют и дают энергию на подвиги, свершения…, ну, или на то, чтобы закутаться в плед и от души отдыхать. Потому что именно это на вашем месте сделал бы кот.

С Новым годом!

Воу! Вы это видели?! Такое ощущение, будто Райан Джонсон написал и поставил не только «Последних джедаев», но и весь 2017 год — настолько он был противоречивым и непредсказуемым. Чего только стоит финальный твист с покупкой Fox. А старый Росомаха, который рубит врагов, и из них (вот это неожиданность) льётся кровь? А «Человек-паук», который превосходит не только версию с Гарфилдом, но и нестареющую классику Сэма Рэйми (ладно-ладно, не надо кидаться камнями)? А «Лига справедливости», которая… Хотя здесь всё как раз довольно предсказуемо. Но общую идею вы поняли — кинофантастика в 2017 году удивляла, приятно и не очень. А то ли ещё будет… Но мы надеемся, что сюрпризы в новом году будут приносить и нам, и вам, дорогие читатели, только радость. Банально звучит, но желание самое искреннее.

Новый год — это время, когда в социальных сетях начинают появляться посты вроде «Интересно, у меня одного нет никакого новогоднего настроения?» и «Никакого праздника, нас сначала закрыли, потом шарики не дали». От таких сообщений становится немного грустно, и ощущение праздника куда-то улетучивается. Тут-то и приходят на ум слова одного умудрённого жизнью скелета в красном кафтане и с белой бородой:

НАМ ПРОСТО НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ВЕРИТЬ В ТО, ЧЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ИНАЧЕ ОТКУДА ВСЁ ВОЗЬМЕТСЯ?

Кто бы мог подумать, что именно Смерть будет учить нас жизни? В этой фразе великий Терри Пратчетт завещал нам верить в невозможное, и Новый год — лучшая для этого пора. Давайте вместе подарим друг другу праздничное настроение: зажжём бенгальские огни, включим гирлянды и поздравим родных и близких!

Надеемся, вы хорошо себя вели в этом году.

ХО.ХО.ХО!

«Мир фантастики» больше, чем просто журнал, — это коллектив непохожих и невероятно интересных людей. Мы любим разную фантастику, но нас объединяет одно: нам мало её просто любить, мы хотим этой любовью делиться. Поэтому в Новом году желаю вам такой же, фантастической любви. Чтобы вам нравилось ваше дело, нравились люди вокруг, чтобы мысли о завтрашнем дне были только счастливыми.

В 2017 году «Мир фантастики» изменился. Мы стали ещё чаще сотрудничать с издателями книг и настольных игр, запустили в соцсети рубрику «Книга недели» и собирали для вас музыкальные дайджесты. Теперь нас можно не только читать, но и слушать: к роликам «Игромании. Кино», для которых мы давно пишем тексты, прибавились целых два живых формата — стримы из редакции и подкасты. Для нас они по-прежнему в новинку, но не переживайте, мы с Сергеем уже побороли внутренних интровертов и каждый день думаем, как сделать следующие выпуски ещё лучше и интереснее.

Обещаем вас радовать и в следующем году. Ваше признание для нас — лучший новогодний подарок.

Новый год — время волшебства! Но не значит ли это, что целый год — это одни сплошные чудеса? Что, если только вы можете сделать свой год волшебным? Попробуйте меньше говорить: «Сегодня никак», «Что-то не получается», «Я пока ни в чем не уверен» и больше: «Конечно, пойдем», «Здорово, во сколько?» и «Отличная идея, босс!» Какой-то бомжеватый старик просится к вам в гости с тринадцатью друзьями? Почему бы и нет! Менее бомжеватый, но более пьяный старик зовет вас на двадцатиминутное приключение в его фургончике? А ведь у меня как раз есть двадцать свободных минут! Но не забывайте о безопасности: в следующий раз, когда будете превращать себя в огурец, всегда держите рядом шприц с антидотом! Дарите подарки, ведь отдавать не менее приятно, чем получать! И помните: лучше световой меч (только не крестообразный) в руке, чем Перчатка Бесконечности — в небесах!

Коллеги столько хорошего написали, а у меня, как назло, туго с поздравлениями. Жалко, нельзя всегда делать это фразой из великого отечественного мультфильма (произносится на одном дыхании и очень быстро):

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ПУХ!

Но у нас сейчас не день рожденья, а я не обладаю самым уютным и добродушным в мире голосом актера Евгения Леонова, чтобы это озвучить.

Тогда стащу поздравление Алана Ли, который на днях поздравил всех своим новым красивейшим рисунком с эльфийским «гнездом» на огромном дереве и с простым и верным пожеланием безопасности и радости в наступающем 2018 году.

Вообще, если честно, поздравлять с каждым годом все труднее, потому что часто видишь, как твои пожелания не сбываются. Пожелаешь человеку здоровья, а он заболеет. Финансового благополучия — а он останется без работы. Любви — а его бросит девушка или парень.

Поэтому от себя я пожелаю всем нам быть как огромное дерево от Алана Ли, которое выстоит в любые бури, несмотря на всех Сауронов. Не очень празднично звучит, зато помогает по жизни.

Ну и хорошей фантастики. А журнал обязательно о ней расскажет.

С Новым годом!

Самое главное пожелание — чтобы «Мир фантастики» подольше составлял бы вам компанию. И чтобы пореже (а лучше вообще никогда) приходилось бы слышать-читать недоумённое: «Как? Вы ещё живы?!» Да, живы! И, надеюсь, будем жить. Чего и вам всем желаю!

В конце 2015-го я говорил, что хуже года быть не может. Потом прошел 2016-й, и я грустно посмеялся над наивным собой из прошлого. Теперь прошел 2017-й, и… И в этот раз, наверное, всё было не так плохо.

В этом году, к сожалению, снова уходили прекрасные и важные для нас люди. Как те, кто был тесно связан с любимыми нами фантастическими мирами — например, Джон Хёрт, — так и те, кто делал фантастическим мир вокруг. Например, Честер Беннингтон из Linkin Park, чья смерть стала для меня (и, думаю, не только для меня) очень личной потерей. Как всегда, в мире происходило много страшных трагедий, катаклизмов и прочих печальных событий, о которых долго говорить сейчас не хочется.

Но вроде бы считается, что чем тяжелее становится реальность, тем сильнее расцветает искусство. Этот год был полон выдающихся фильмов — от «Логана» и «Ла-Ла Ленда» до «Прочь» и «Бегущего по лезвию». Для сериалов это, как мне кажется, был исключительно сильный год: тут можно вспомнить и возвращения («Рик и Морти», «Конь БоДжек», «Игра Престолов»), и новинки (тут мне больше понравились нефантастические «13 причин почему» и «Американский вандал», но и в фантастике были крутые премьеры — те же «Американские боги»).

Мне нравится думать, что все плохое так или иначе воплощается во что-то хорошее. «Мир фантастики» — одно из тех мест, куда после просмотра опустошающей новостной ленты я с удовольствием прихожу, чтобы прочитать о чем-то действительно крутом и дающем сил, будь то фильмы, сериалы, комиксы или книги.

В 2018-м я желаю читателям МирФ быть творческими и ценить творчество. Желаю, чтобы фантастические миры не разочаровывали, а Netflix и Сарик Андреасян не снимали новых «Защитников». Следующий год будет крутым уже хотя бы потому, что в нем выйдет «Война Бесконечности», и потому, что мы с вами снова увидимся на страницах «Мира фантастики». Так что оставайтесь на связи и оторвитесь как следует на новогодних праздниках!

В этом году мне хочется поделиться самым старым и банальным изо всех возможных новогодних напутствий: пожелать добра. В последние годы мир, интернет и многочисленные фэндомы находят всё новые упоительные способы чертить границы на песке. Где-то вколачивают друг друга в плинтус правые с левыми, где-то ищут врагов народа, а осенью даже умудрились смазать ржавые лопасти ветхой мельницы с вывеской «битва полов». Даже в фантастике, если почитать комментарии, творится сущий ужас: Marvel скатился, все издательства поголовно халтурят, ну а новые «Звёздные войны» и вовсе рискуют стать лакмусовой бумажкой — можно сразу определять, кто тру-фанат, а кто нет. (Спойлер: единственный способ получить правильную бумажку — сперва исподтишка выяснить, понравился ли фильм тому, кто их сегодня раздаёт).

Если вы пережили 2017 год и несколько предыдущих, наверняка у вас тоже есть ценность, которая настолько огромна, что ставить её под сомнение может только законченный идиот или мерзавец. Но желать, чтобы все вдруг поступились своими принципами, было бы не только глупо, но и подло. Я хочу пожелать всем немного другого. Чтобы во всём этом хаосе мнений и баррикад, врагов и дураков вы нашли для себя светлое пятно. Лично ваше, дорогое и любимое. Может, это будет книга или фильм; может, человек или место. Главное, чтобы от него на лице появлялась улыбка, а чужие битвы превращались в еле заметные клубы пыли на заднем плане.

Ищите своё, берегите его — и с Новым годом!

Есть такая штука — путь героя. Может быть, вы знаете о нём из нашей статьи, или из нашумевшего рэп-батла, или просто где-то вычитали о нём давным-давно — или вовсе ничего не знаете, неважно. Суть проста: путь героя — это та самая дорога приключений, по которой может отправиться каждый, невзирая на стрелу в колене.

И чудо заключается в том, что для того, чтобы пойти этим путём, необязательно жить в волшебной стране, где в дверь может постучаться волшебник с посохом, а в окно — влететь сова с письмом. Любой из нас, чем бы он ни занимался, может услышать зов и откликнуться на него, а дальше… а дальше начнётся самое интересное.

В новом году я желаю вам чуткости, чтобы расслышать этот зов. Смелости, чтобы последовать ему. Удачи, чтобы не сбиться с пути. Сил, чтобы победить своего дракона. И чувства юмора — просто потому, что оно ещё никогда никому не мешало.

С Новым годом, самые фантастические читатели! Вы придаёте смысл всему, что мы делаем. Спасибо вам!