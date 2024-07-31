Новые кадры «Звездных войн: Опорная команда». У сериала появилась дата выхода!

Disney поделилась с изданием People пачкой свежих кадров «Звездных войн: Опорная команда» (или Star Wars: Skeleton Crew в оригинале).
Вместе с этим стала известна дата выхода шоу — 3 декабря.
Действие развернется в эпоху Новой Республики, а в центре сюжета будет группа детей, которые потерялись в галактике и пытаются вернуться домой.
Главная роль досталась звезде «Шерлока Холмса» Джуду Лоу. За проект отвечают Джон Уоттс («Человек-паук»), Джон Фавро и Дэйв Филони.
Над сериалом работали такие режиссеры, как Дэвид Лоури («Зеленый рыцарь») и дуэт Дэниелсов («Все, везде и сразу»).
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