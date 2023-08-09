В начале августа стартовал рекламный тур в честь грядущего выхода DLC для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty, в рамках которого некоторым фанатам удалось сыграть в дополнение.
Один из пользователей Reddit собрал новые подробности об обновленной игре из отзывов:
- Помимо Догтауна в игре появится еще одна локация. Кроме того, были замечены новые дороги в Пустошах, а также новые объекты по всему Найт-Сити;
- Будет как минимум три новые радиостанции. А вот свежих треков группы Samurai не будет;
- В экшен-RPG добавят новую систему покупки автомобилей, которая напоминает оную из GTA 5;
- Однако персонализацию авто не завезли. Зато некоторые тачки получат новые звуки;
- Разработчики улучшили модели персонажей, а также их лицевые анимации;
- Для лечащих предметов и гранат добавили время восстановления, так что теперь их не получится бесконечно спамить;
- Уровень персонажа увеличили до 70 уровня. При этом игроки смогут сбрасывать навыки Ви;
- Некоторые NPC будут реагировать на игрока. Однако как именно, из отзывов пока что непонятно;
- Телефон получит новый интерфейс, который разделен на три категории: «Недавние контакты», «Сообщения» и «Контакты» (с сортировкой по алфавиту);
- Перестрелки не изменятся.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет на всех основных платформах 26 сентября.
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Редактор
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