В начале августа стартовал рекламный тур в честь грядущего выхода DLC для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty, в рамках которого некоторым фанатам удалось сыграть в дополнение.

Один из пользователей Reddit собрал новые подробности об обновленной игре из отзывов:

Помимо Догтауна в игре появится еще одна локация. Кроме того, были замечены новые дороги в Пустошах, а также новые объекты по всему Найт-Сити;

Будет как минимум три новые радиостанции. А вот свежих треков группы Samurai не будет;

В экшен-RPG добавят новую систему покупки автомобилей, которая напоминает оную из GTA 5;

Однако персонализацию авто не завезли. Зато некоторые тачки получат новые звуки;

Разработчики улучшили модели персонажей, а также их лицевые анимации;

Для лечащих предметов и гранат добавили время восстановления, так что теперь их не получится бесконечно спамить;

Уровень персонажа увеличили до 70 уровня. При этом игроки смогут сбрасывать навыки Ви;

Некоторые NPC будут реагировать на игрока. Однако как именно, из отзывов пока что непонятно;

Телефон получит новый интерфейс, который разделен на три категории: «Недавние контакты», «Сообщения» и «Контакты» (с сортировкой по алфавиту);

Перестрелки не изменятся.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет на всех основных платформах 26 сентября.