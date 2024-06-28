Новые персонажи, 100 бесплатных круток и промокод — что показали на стриме по Zenless Zone Zero

HoYoverse провела 30-минутный стрим по грядущему урбанистическому фэнтезийному гача-слэшеру Zenless Zone Zero (или сокращенно ZZZ).
Разработчики поделились подробностями о патче 1.0. Тезисно пересказываем основные моменты:
- На релизе игроков ждут баннеры с двумя новыми персонажами. В первой половине — Элен, во второй — Чжу Юань;
- Контент, который показали в бете составляет лишь половину того, что будет в патче 1.0;
- Авторы пообещали, что слэшер придется по душе, как знатокам жанра, так и новичка. Они придерживались правила «easy to learn, hard to master»;
- Любого персонажа можно будет пригласить потусоваться вместе в магазине или ресторане;
- Одной из основных активностей станет роуглайк-режим «Нулевая каверна», где можно будет получить мощные резонаторы. Это своего рода аналог «Виртуальной вселенной» из Honkai: Star Rail и «Витой бездны» из Genshin Impact;
- В бою игрокам будут помогать банбу — милые роботы, которых можно будет выбивать на ивентах;
- В благодарность за поддержку разработчики к обещанным 80 бесплатным круткам накинули еще 20. Итого — 100 круток и 80 банбулетов;
- Также с 4 по 11 июля в игре можно активировать промокод ZZZFREE100 на полезные ресурсы.
Zenless Zone Zero выйдет 4 июля в 10:00 по МСК. А предзагрузка игры будет доступна уже 2 числа.
Запись трансляции
Опенинг
Новые персонажи
Подарки
Промокод
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Редактор
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