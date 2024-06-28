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    Новые персонажи, 100 бесплатных круток и промокод — что показали на стриме по Zenless Zone Zero

    28 июня 2024
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    28.06.2024
    316
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    Новые персонажи, 100 бесплатных круток и промокод — что показали на стриме по Zenless Zone Zero

    HoYoverse провела 30-минутный стрим по грядущему урбанистическому фэнтезийному гача-слэшеру Zenless Zone Zero (или сокращенно ZZZ).

    Разработчики поделились подробностями о патче 1.0. Тезисно пересказываем основные моменты:

    • На релизе игроков ждут баннеры с двумя новыми персонажами. В первой половине — Элен, во второй — Чжу Юань;
    • Контент, который показали в бете составляет лишь половину того, что будет в патче 1.0;
    • Авторы пообещали, что слэшер придется по душе, как знатокам жанра, так и новичка. Они придерживались правила «easy to learn, hard to master»;
    • Любого персонажа можно будет пригласить потусоваться вместе в магазине или ресторане;
    • Одной из основных активностей станет роуглайк-режим «Нулевая каверна», где можно будет получить мощные резонаторы. Это своего рода аналог «Виртуальной вселенной» из Honkai: Star Rail и «Витой бездны» из Genshin Impact;
    • В бою игрокам будут помогать банбу — милые роботы, которых можно будет выбивать на ивентах;
    • В благодарность за поддержку разработчики к обещанным 80 бесплатным круткам накинули еще 20. Итого — 100 круток и 80 банбулетов;
    • Также с 4 по 11 июля в игре можно активировать промокод ZZZFREE100 на полезные ресурсы.

    Zenless Zone Zero выйдет 4 июля в 10:00 по МСК. А предзагрузка игры будет доступна уже 2 числа.

    Запись трансляции

    Опенинг

    Новые персонажи

    Подарки

    Промокод

     

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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