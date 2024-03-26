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    Новые «Пираты Карибского моря» будут перезапуском франшизы

    26 марта 2024
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    26.03.2024
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    Новые «Пираты Карибского моря» будут перезапуском франшизы

    Продюсер Джерри Брукхаймер в одном из интервью рассказал, что новые «Пираты Карибского моря» будут полным перезапуском франшизы.

    Деталей о проекте пока нет, но выйдет ребут, судя по всему, раньше новой части «Топ Гана».

    «Пиратов Карибского моря» мы перезапускаем. Так что проще собрать всех, потому что не надо ждать конкретных актеров.

    Непонятно, вернется ли в таком случае Джонни Депп к роли Джека Воробья. Ранее Брукхаймер неоднократно говорил, что хотел бы привлечь актера к новой части «Пиратов».

    То же самое сообщал инсайдер MyTimeToShineHello. Но, по его данным, в центре сюжета фильма будет другая героиня.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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