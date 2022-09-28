Новый «Блэйд» с Махершала Али лишился режиссера

Издание Variety сообщило, что Бассам Тарик, известный по фильму «Откуда ты родом?», внезапно оставил должность режиссера нового «Блэйда» — причины такого решения не уточняются.

Эта новость шокировала всю команду, так как съемки картины были запланированы на ноябрь 2022 года.

Однако Тарик, по данным журналистов, останется в качестве исполнительного продюсера. По его словам, авторам удалось собрать потрясающую команду, и ему интересно, во что лента превратится с другим постановщиком.

Главную роль в картине исполнит Махершала Али. Также в нем снимутся Делрой Линдо и Аарон Пьер.

Нового «Блэйда» хотели выпустить 3 ноября 2023 года, но теперь его премьеру, скорее всего, перенесут на другую дату.