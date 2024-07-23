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    Новый фильм про Спауна написал один из сценаристов «Джокера» (и не только)

    23 июля 2024
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    23.07.2024
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    Одним из сценаристов фильма про Спауна стал

    Blumhouse Productions поделилась в соцсетях изображением сценария фильма про антигероя Спауна, который получил название «Король Спаун».

    Картину написали Мэтт Миксон (Half Man), Малкольм Спэллман («Сокол и Зимний солдат») и Скотт Сильвер («Джокер»).

    Ранее в студии отмечали, что грядущий фильм будет отличаться от остальных супергеройских блокбастеров.

    Премьера «Короля Спауна» намечена на 2025 год.

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