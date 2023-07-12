Новый геймплейный трейлер экшена Hellboy: Web of Wyrd

Студия Upstream Arcade показала новый геймплейный трейлер стильного экшена Hellboy: Web of Wyrd.
Специально для игры автор комиксов про Хеллбоя написал новую историю. Сюжет развернется в Доме бабочек — мистической резиденции, двери которой ведут в измерение Вирд с разными чудовищами. Там главному герою предстоит найти пропавшего агента B.P.R.D.
Парня из пекла озвучил покойный Лэнс Реддик, известный по «Джону Уику» и прежде озвучивший Завалу в Destiny 2.
Релиз состоится «скоро» — на всех основных платформах.
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Редактор
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Александр Ремизов
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