Новый геймплейный трейлер экшена Hellboy: Web of Wyrd

Студия Upstream Arcade показала новый геймплейный трейлер стильного экшена Hellboy: Web of Wyrd.

Специально для игры автор комиксов про Хеллбоя написал новую историю. Сюжет развернется в Доме бабочек — мистической резиденции, двери которой ведут в измерение Вирд с разными чудовищами. Там главному герою предстоит найти пропавшего агента B.P.R.D.

Парня из пекла озвучил покойный Лэнс Реддик, известный по «Джону Уику» и прежде озвучивший Завалу в Destiny 2.

Релиз состоится «скоро» — на всех основных платформах.