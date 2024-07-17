Новый патч для No Man’s Sky «полностью изменил вселенную»

Студия Hello Games продолжает снабжать No Man’s Sky все новым контентом: разработчики анонсировали крупное обновление 5.0 под названием Worlds, которое разделили на две части.

Первая уже доступна в игре и, как заверили создатели, она «полностью изменит вселенную».

Основным нововведением Worlds Part 1 стала продвинутая система генерации планет, которая, к примеру, добавила симуляцию волн от порывов ветра, а также штормы и улучшенные погодные условия. При этом на каждой планете эти эффекты уникальные, разнообразив путешествие по вселенной. А еще появились летающие острова, напоминающие Пандору из «Аватара».

Вместе с этим апдейт добавил новую экспедицию по борьбе с жуками, невиданных ранее существ, большее количество случайных событий, поддержку технологии NVIDIA DLSS 3 и другие улучшения движка.

Что будет в Worlds Part 2, пока не сообщается.