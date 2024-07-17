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    Новый патч для No Man’s Sky «полностью изменил вселенную»

    17 июля 2024
    Фото аватара
    17.07.2024
    459
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    1

    Студия Hello Games продолжает снабжать No Man’s Sky все новым контентом: разработчики анонсировали крупное обновление 5.0 под названием Worlds, которое разделили на две части.

    Первая уже доступна в игре и, как заверили создатели, она «полностью изменит вселенную».

    Основным нововведением Worlds Part 1 стала продвинутая система генерации планет, которая, к примеру, добавила симуляцию волн от порывов ветра, а также штормы и улучшенные погодные условия. При этом на каждой планете эти эффекты уникальные, разнообразив путешествие по вселенной. А еще появились летающие острова, напоминающие Пандору из «Аватара».

    Вместе с этим апдейт добавил новую экспедицию по борьбе с жуками, невиданных ранее существ, большее количество случайных событий, поддержку технологии NVIDIA DLSS 3 и другие улучшения движка.

    Что будет в Worlds Part 2, пока не сообщается.

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    Фото аватара
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