Новый роман Куанг выйдет в августе 2022-го — это деконструкция жанра тёмной магической академии

В сети появилась англоязычная обложка нового одиночного романа Ребекки Куанг («Опиумная война»). Его полное название звучит так: Babel: Or the Necessity of Violence: an Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution. Для краткости просто «Вавилон»
По словам писательницы, этот роман представляет собой историю темной академии, вдохновленной Оксфордом 1830-х годов, в которой она обращается к теме языка, переводов и колониализма. Куанг планирует деконструировать само направление фэнтези о темных магических учебных заведениях. На английском книга выйдет 18 августа 2022-го.
Tradutorre, traditore [латинский]: перевод — всегда акт предательства.
Оксфорд, 1836 год.
Город фантастический шпилей.
Это мировой центр знаний и прогресса.
А в его центре — Вавилонский Королевский институт переводов. Башня, из которой исходит вся мощь Империи.
Робин Свифт осиротел в Кантоне и был доставлен в Англию загадочным опекуном. Вавилон показался ему раем.
Пока он не превратился в тюрьму…
Но может ли студент противостоять империи?
Издательство fanzon объявило о планах выпустить книгу на русском языке. Дат пока нет.
Писательница получила известность после выхода трилогии в жанре ориентального фэнтези «Опиумная война». Все три книги вышли на русском, финал издали в 2021-м.
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