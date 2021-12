Новый роман Куанг выйдет в августе 2022-го — это деконструкция жанра тёмной магической академии

В сети появилась англоязычная обложка нового одиночного романа Ребекки Куанг («Опиумная война»). Его полное название звучит так: Babel: Or the Necessity of Violence: an Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution. Для краткости просто «Вавилон»

По словам писательницы, этот роман представляет собой историю темной академии, вдохновленной Оксфордом 1830-х годов, в которой она обращается к теме языка, переводов и колониализма. Куанг планирует деконструировать само направление фэнтези о темных магических учебных заведениях. На английском книга выйдет 18 августа 2022-го.

Tradutorre, traditore [латинский]: перевод — всегда акт предательства. Оксфорд, 1836 год.

Город фантастический шпилей.

Это мировой центр знаний и прогресса.

А в его центре — Вавилонский Королевский институт переводов. Башня, из которой исходит вся мощь Империи.

Робин Свифт осиротел в Кантоне и был доставлен в Англию загадочным опекуном. Вавилон показался ему раем.

Пока он не превратился в тюрьму…

Но может ли студент противостоять империи?

Издательство fanzon объявило о планах выпустить книгу на русском языке. Дат пока нет.

Писательница получила известность после выхода трилогии в жанре ориентального фэнтези «Опиумная война». Все три книги вышли на русском, финал издали в 2021-м.