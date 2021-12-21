    3
    Новости

    Новый роман Куанг выйдет в августе 2022-го — это деконструкция жанра тёмной магической академии

    21 декабря 2021
    21.12.2021
    283
    0 минут на чтение

    В сети появилась англоязычная обложка нового одиночного романа Ребекки Куанг («Опиумная война»). Его полное название звучит так: Babel: Or the Necessity of Violence: an Arcane History of the Oxford Translators’ Revolution. Для краткости просто «Вавилон»

    По словам писательницы, этот роман представляет собой историю темной академии, вдохновленной Оксфордом 1830-х годов, в которой она обращается к теме языка, переводов и колониализма. Куанг планирует деконструировать само направление фэнтези о темных магических учебных заведениях. На английском книга выйдет 18 августа 2022-го.

    Новый роман Куанг выйдет в августе 2022-го — это деконструкция жанра тёмной магической академии

    Tradutorre, traditore [латинский]: перевод — всегда акт предательства.

    Оксфорд, 1836 год.
    Город фантастический шпилей.
    Это мировой центр знаний и прогресса.
    А в его центре — Вавилонский Королевский институт переводов. Башня, из которой исходит вся мощь Империи.
    Робин Свифт осиротел в Кантоне и был доставлен в Англию загадочным опекуном. Вавилон показался ему раем.
    Пока он не превратился в тюрьму…
    Но может ли студент противостоять империи?

    Издательство fanzon объявило о планах выпустить книгу на русском языке. Дат пока нет.

    Писательница получила известность после выхода трилогии в жанре ориентального фэнтези «Опиумная война». Все три книги вышли на русском, финал издали в 2021-м.

    Читайте также

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 2

    Ребекка Куанг «Пылающий бог». От героя к чудовищу

     Артём Киселик |  22.10.2021

    Ориентальное фэнтези о том, как человек превращается в тирана.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Какие фильмы про супергероев смотреть в 2022? Marvel, DC и не только 6
    0
    9405
    Какие фильмы про супергероев смотреть в 2022? Marvel, DC и не только

    Новый Бэтмен, старые Аквамен, Тор и доктор Стрэндж, а также Скала, Лето и даже Сталлоне в ролях супергероев.

    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода
    0
    57188
    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Спаситель мира». Финал межзвёздного крестового похода

    «Освобождённый Иерусалим» как космическая опера.

    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро 3
    0
    63828
    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро

    Многолетний труд Фила Типпетта наконец предстал в виде величественного, макабрического полнометражного фильма.

    Какие фильмы смотреть в 2022? Фантастика и фэнтези 1
    0
    131374
    Какие фильмы смотреть в 2022? Фантастика и фэнтези

    Нас ждут продолжения «Аватара», «Фантастических тварей» и «Юрского периода», экранизация Uncharted и несколько необычных независимых фильмов про космос, ведьм и школы магии.

    Доктор Кто, 13-й сезон: завершение эпохи неожиданно… неплохо? 1
    0
    166784
    Доктор Кто, 13-й сезон: завершение эпохи неожиданно… неплохо?

    Сезон ощущается интереснее, бодрее, роднее и попросту лучше двух предыдущих. 

    «Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье 22
    0
    235291
    «Братству кольца» — 20 лет! Как открылась дверь в Средиземье

    Как Питер Джексон и его команда совершили чудо и экранизировали неэкранизируемое.

    Видео: обзор настолки «Мрачная Гавань: Челюсти льва»
    0
    611951
    Видео: обзор настолки «Мрачная Гавань: Челюсти льва»

    Новый ролик от Hobby World.

    Новые мультсериалы: что смотреть в 2022? 8
    0
    267695
    Новые мультсериалы: что смотреть в 2022?

    Диснеевские спин-оффы, экранизации видеоигр и мультсериал на блокчейнах: наверняка вы найдёте себе что-нибудь по душе.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить