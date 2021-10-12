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    Новости

    Новый Супермен Джонатан Кент в комиксах будет бисексуалом

    12 октября 2021
    12.10.2021
    1459
    0 минут на чтение
    Новый Супермен Джонатан Кент в комиксах будет бисексуалом

    По данным издания IGN, нынешний Супермен (Джонатан Кент) в пятом выпуске Superman: Son of Kal-El раскроет, что он — бисексуал.

    Джон унаследовал плащ Супермена от своего отца после событий кроссовера Future State. Серия Son of Kal-El фокусируется на 17-летнем парне, который пытается справиться с самой большой ответственностью в своей жизни.

    В свежем номере супергерой начнет встречаться с другим парнем — журналистом Джеем Накамурой, и нам даже покажут их первый поцелуй.

    Вот как прокомментировал это сценарист комикса Том Тэйлор:

    Я всегда говорил, что каждому нужны герои, и каждый достоин видеть в них самого себя. Сегодня Супермен — самый сильный супергерой на планете — сделает каминг-аут.

    Также он отметил, что Джей не будет похож на Лоис Лейн, которую всегда приходилось спасать. Многие задачи новый Супермен и его возлюбленный будут решать бок о бок.

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