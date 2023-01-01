Новый сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

Respawn Entertainment опубликовал новый сюжетный трейлер сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order с подзаголовком Survivor.

В ролике показали как геймплея, включая боевую систему и головоломки, так и отрывки из катсцен.

Официальный синопсис игры, сюжет которой развернется спустя пять лет после оригинала, гласит:

Темные времена приближаются, а Кэл Кэстис ищет безопасное убежище вдали от Империи. Следите за отчаянной борьбой Кэла и его команды, пока галактика все больше погружается во тьму.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 28 апреля на всех основных платформах.